Lazio Primavera, Ruggeri: «Essere già alle finali Scudetto ci toglie un po’ di pressione. Con questa maglia…». Le parole del giocatore

Oggi si giocherà il derby di Primavera tra Roma e Lazio. Gli uomini di Sanderra, dopo aver centrato la qualificazione ai playoff, ora mettono nel mirino la stracittadina in programma alle ore 15.00. Per caricare la squadra, nel prepartita, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel il capitano dei biancocelesti, Fabio Ruggeri:

PAROLE– «Essere già alle finali Scudetto ci toglie un po’ di pressione, ci dà una grossa mano il risultato di Milan-Bologna. Ho vissuto di tutto con questa maglia addosso, dal mancato approdo in Primavera 1 alla gioia della vittoria in Primavera 2 e ora questa consacrazione nell’aver raggiunto i playoff. È un’occasione che abbiamo e vogliamo sfruttarla da subito. L’unico difetto che ci sta abbattendo all’inizio della partita è partire sotto con il risultato. È difficile partire sotto 1-0 ma col nostro carattere riusciamo a ribaltare le partite ma è un difetto che dobbiamo togliere. Il nostro obiettivo nell’immediato? Fare una grande partita nel derby e raccogliere più punti per arrivare terzi o quarti per avere un vantaggio nel primo turno dei playoff e sperare nell’impresa ».