Lazio Primavera, Petta: «Sappiamo SOFFRIRE e SFRUTTARE le occasioni. Il calendario non aiuta MA...»

Andrea Petta dice la sua dopo la vittoria della Lazio Primavera sull’Empoli: le dichiarazioni del calciatore biancoceleste

Andrea Petta ha così parlato ai microfoni di LSC dopo la vittoria della Lazio Primavera sull’Empoli per 1-0.

LE PAROLE – «Gara molto difficile per come ci siamo preparati alla partita, c’è stata poco tempo ma siamo felici di aver preso i 3 punti. Abbiamo fatto vedere che nonostante siano cambiati gli interpreti, non è cambiata la mentalità: sappiamo soffrire e sfruttare le occasioni. Il merito è anche di chi è andato via. Esperienza a Frosinone? Sono stato 6 mesi dove ho avuto opportunità di giocare, con Bordon mi trovo bene ma possiamo migliorare partita per partita. C’è tanto margine di crescita, tanti sono nuovi, capiranno i dinamismi e miglioreremo ancora. Il calendario non ci aiuta ma pensiamo gara dopo gara, da lunedì si penserà all’Inter».