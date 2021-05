Lazio Primavera, ancora una sconfitta: la Juventus passa 2-1

Ancora una brutta sconfitta per la Lazio Primavera, che perde 2-1 contro la Juventus. Ora la classifica si complica

Dodicesima sconfitta stagionale per la Lazio Primavera. La squadra di Menichini perde in casa contro la Juventus per 2-1. E ora, vedendo il penultimo posto in classifica, la salvezza è sempre più lontana.

PARTITA – Il primo gol dei bianconeri arriva dopo soltanto quattro minuti con Chibozo, che sfrutta una disattenzione di Furlanetto. Nella ripresa arriva il pari di Andrea Marino, ma l’equilibrio dura soltanto tre minuti. La Juve con Iling trova il 2-1: è la rete che decide il match.