Lazio Primavera, Castigliani: «Dobbiamo salvarci. Menichini mi sprona»

Anche Simone Castigliani, attaccante della Lazio Primavera, ha analizzato il match vinto contro la Fiorentina

Una grandissima vittoria, che dà molta speranza per la salvezza. La Lazio Primavera sconfigge per 5-0 la Fiorentina e vendica la finale di Coppa Italia. Al termine della gara, ha parlato ai microfoni di Lazio Style Channel l’attaccante Simone Castigliani. Ecco le sue parole.

SULLA GARA – «Questa vittoria è importantissima per la squadra, ora possiamo riposare e prendere una boccata d’ossigeno per il campionato. Dobbiamo riuscire a salvarci in tutti i modi, abbiamo ricominciato da zero dopo la finale di Coppa per fare la miglior gara possibile».

SU MENICHINI – «Il mister mi sta spesso addosso e mi dà molti consigli, mi dice di rimanere umile e mi fa molto piacere».