Lazio Primavera, domani arriva la Salernitana

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Impegno importante per la Lazio Primavera di Calori, che domani ospiterà la Salernitana in quel di Formello

Dopo le importanti e brillanti vittorie contro Perugia e Crotone, domani la Lazio Primavera ospiterà la Salernitana. Fischio d’inizio previsto per le 14.30.

La squadra campana, decima in classifica, è stata capace di battere i biancocelesti in casa nel girone d’andata. Insomma, per i capitolini, allenati da mister Calori, sarà anche l’occasione per la rivincita.