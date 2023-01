Lazio prima in classifica all’intervallo: la curiosa statistica della squadra di Sarri

Curiosità particolare per quanto riguarda la Lazio di Maurizio Sarri: sarebbe prima se le partite finissero al 45°

Particolare statistica riportata dal Corriere dello Sport in relazione alla Lazio di Maurizio Sarri. La squadra biancoceleste, se le partite finissero al 45esimo, sarebbe prima in classifica con 41 punti, due in più del Napoli di Spalletti e tre in più dell’Inter.

Il dato testimonia come la Lazio approcci sempre al meglio le partite, conducendo con attenzione e intensità gioco e pallone. Il calo della ripresa è legato al complesso calcio richiesto da Sarri. La sfida del tecnico toscano è allungare la performance della Lazio fino al minuto 90.