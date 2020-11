“El Tucu”, impegnato con l’Argentina, è concentrato sui prossimi impegni

«Concentrato per quello che verrà». Così scrive Joaquin Correa su Instagram. L’attaccante della Lazio, convocato dal ct dell’Argentina, Lionel Scaloni, sarà impegnato il prossimo 18 novembre contro il Perù, gara valida per le qualificazioni ai prossimi Mondiali. Poi tornerà in Italia: tre giorni ci sarà il match di campionato in casa del Crotone.