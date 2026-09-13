Hernanes applaude la Lazio: «Squadra dal grande piglio, è mancata solo la tenuta»

L’ex centrocampista Hernanes ha applaudito la Lazio dopo il pareggio contro il Milan maturato ieri allo stadio Olimpico

Il pirotecnico 2-2 andato in scena sul prato dello stadio Olimpico continua a far discutere e a raccogliere pareri illustri. Tra i commentatori più attenti della sfida tra Lazio e Milan si è iscritto anche un grande ex del match, Hernanes. Il «Profeta», intervenuto nelle analisi post-partita ai microfoni di DAZN, ha tracciato un bilancio lucido ed entusiasta dell’impronta tattica data alla squadra.

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Il giudizio di Hernanes sulla manovra della Lazio

L’ex fantasista brasiliano si è soffermato sul carattere e sulla qualità espresse dall’undici capitolino guidato in panchina da Gennaro Gattuso. Come sottolineato dalle microfoni dell’emittente DAZN, Hernanes ha promosso a pieni voti l’atteggiamento dei biancocelesti: «L’approccio della Lazio è stato davvero intraprendente e la prima marcatura lo dimostra, scaturita da un’invenzione in verticale di Nuno Tavares. Ho apprezzato personalità, idee chiare e ritmo; l’unico reale rimpianto sta nel non aver saputo difendere il vantaggio fino al triplice fischio».

Gattuso riparte dalle parole di Hernanes per la sua Lazio

Le valutazioni espresse dal grande ex rappresentano una fotografia fedele del momento vissuto dall’ambiente romano. La Lazio ha dimostrato di possedere la mentalità giusta per dominare larghi tratti del match, pur dovendo ancora affinare la gestione dei momenti chiave della partita per evitare rimonte beffarde nel prosieguo della stagione.