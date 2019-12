Lazio, la prestazione di Lulic in Supercoppa: i dettagli

Senad Lulic, esterno della Lazio classe ’86, è stato autore di una prestazione degna di nota contro la Juventus nella sfida valida per la Supercoppa italiana. Ecco di seguito le statistiche fornite da Lazio page relative al match del bosniaco:

#JuveLazio

🇧🇦 Senad Lulic

Most touches 52

Most completed crosses 2 (100%)

Most fouled 2

Tackles 3

Clearances 3

Shots 3

Goals 1#SupercoppaItaliana

— Lazio Page (@laziopage) 23 dicembre 2019