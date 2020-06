Lazio, premio Scudetto: ecco le cifre fissate da Lotito

Lazio, Lotito alza la posta del premio Scudetto: 400mila euro di bonus in caso di vittoria del campionato e sul taglio stipendi…

La Lazio è vicina a sfiorare il sogno Scudetto. A questo punto della corsa, i biancocelesti hanno il dovere di provarci fino alla fine e, per incentivare il raggiungimento dell’obiettivo, il Presidente Lotito ha fissato un sostanzioso premio. Come riportato dal Corriere dello Sport, ai giocatori andrebbero 400 mila euro di bonus: un’operazione che costerebbe circa 17/18 milioni alla società.

STIPENDI – L’accordo in merito è stato già raggiunto. Si procederà al taglio della mensilità di marzo, mentre il pagamento di aprile avverrà il prossimo dicembre. Nel frattempo, il patron biancoceleste cerca di far quadrare i conti alla perfezione, cercando di far calibrare sia la perdita degli introiti del botteghino che quelli in sospeso dei Diritti TV. E sacrificare adesso i due stipendi è la strategia per un ricco premio in caso di vittoria.