Lazio, tenere il pallone non è sinonimo di vittoria: il dato sul possesso della squadra di Baroni

Lazio, il dato sul possesso palla fa riflettere. Il confronto con il Como è la dimostrazione che non è sinonimo di vittoria

La Lazio è arrivata a questa sosta da seconda in classifica ad un solo punto di distanza dal Napoli capolista. I grandi risultati di inizio stagione, però, non sono dovuti al possesso palla. Infatti, Baroni preferisce verticalizzare appena possibile per cercare di offendere la squadra avversaria.

La Lazio nella classifica del possesso palla è nona con il 52%. Da segnalare come il Como sia più avanti rispetto ai biancocelesti in questa speciale classifica (settimo con il 55%), dato che dimostra come il possesso non è sinonimo di vittoria.