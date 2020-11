Lazio, porte girevoli: con l’Udinese tocca Strakosha

Inzaghi ribadisce la titolarità di Strakosha, ma Reina coi piedi è diventato sempre più funzionale per il gioco della squadra. Secondo quanto riporta Il Messaggero, domenica alle 12.30 contro l’Udinese Strakosha rientrerà in porta, ma la scelta ora è tutt’altro che definitiva. La prossima settimana, infatti, in Champions League c’è anche il Borussia Dortmund, e il ballottaggio con Reina sarà rinnovato.