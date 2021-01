Lazio, Piscedda: «La squadra c’è ma il derby sarà un esame importante»

Massimo Piscedda, ex difensore della Lazio, ha parlato ai microfoni di Radiosei in vista del derby di venerdì sera

Massimo Piscedda ha parlato ai microfoni di Radiosei in vista del derby di venerdì sera. Le su parole.

«La Lazio in questo momento deve ritrovarsi con i risultati, la squadra c’è. A Parma doveva fare risultato e l’ha fatto. Il derby è un esame importante, vincendolo ti riagganceresti al gruppo Champions. Con i ducali ha fatto gol appena ha accelerato, anche se loro avevano tanti assenti. La nota negativa è che qualche giocatore va ancora a fiammate, diciamo un po’ tutto il centrocampo. Luis Alberto e Milinkovic devono dare qualche cosa in più in fase di non possesso, poi per quanto riguarda la qualità è un altro discorso. Nota positiva è la difesa che si è comportata bene, Luiz Felipe – Acerbi – Radu è il migliore schieramento che abbiamo»