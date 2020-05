Lazio, ecco il piano per il ritorno a Formello

Lazio, il via libera dalla regione è arrivato nella serata di ieri ora Formello si prepara ad accogliere di nuovo la squadra

La notizia è arrivata: dal 6 maggio la Lazio potrà tornare ad allenarsi a Formello. Nella serata di ieri è arrivato il via libera ufficiale da parte della Regione affinché gli atleti possano individualmente tornare sul campo da gioco.

Come riporta il Corriere dello Sport a Formello è già tutto pronto per accogliere giocatori e staff. Il centro sportivo è stato infatti sanificato, le entrate dei giocatori divise per orari, giocatori divisi sui vari campi ed accessi diversi tra squadra e staff. Inoltre avranno a disposizione un medico, un preparatore, un fisioterapista, spogliatoi divisi e sanificati. Tutti i giocatori saranno dotati di mascherine con filtri, guanti e occhialini e saranno sottoposti a tampone.