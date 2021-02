Pereira out contro la Sampdoria: i motivi dell’esclusione

I motivi dell’assenza di Pereira nella sfida contro la Sampdoria

Non si fermano i problemi per Simone Inzaghi, che dopo i forfait di Radu, operatosi al polpaccio in settimana e Hoedt (squalifica), nella sfida di oggi dovrà fare a meno anche del brasiliano.

I motivi dell’assenza di Pereira contro la Sampdoria, in prestito dal Manchester United, sarebbero riconducibili a un problema intestinale. Motivo per cui il mister ha scelto di non convocarlo e tenerlo a riposo, in vista dell’impegno di martedì contro il Bayern Monaco.