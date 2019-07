Lazio, per Marusic si valuta il recupero: la situazione degli altri lungodegenti

Sono attese nella prossima settimana altre visite per Adam Marusic, che potrebbe partire comunque alla volta di Marienfeld

Questo pomeriggio, la Lazio si ritroverà a Formello per riprendere la preparazione in vista della prossima stagione. Simone Inzaghi, in questi giorni prima della partenza alla volta di Marienfeld, dovrà capire su quali giocatori potrà fare affidamento nel campionato che inizierà il 24 agosto. Una questione da chiarire è quella legata alle condizioni fisiche di Adam Marusic. L’esterno si è sottoposto ad alcuni controlli nella giornata di lunedì, ma sono state fissate altre visite mediche nella prossima giornata. Per il montenegrino si tratta di una distorsione con interessamento del legamento collaterale e, secondo il Corriere dello Sport, lo staff medico potrebbe decidere di portarlo in Germania e tenerlo sotto controllo quotidianamente.

GLI ALTRI – A proposito di Lukaku e Berisha, invece, i due si sottoporranno questa mattina alle visite mediche di rito. Il kosovaro ha svolto e concluso un percorso riabilitativo, con la speranza di aver messo davvero la parola ‘fine’ ai problemi fisici che non gli hanno dato tregua nell’ultimo periodo. Il belga, invece, si è messo alle spalle un lungo calvario. Dopo il doppio intervento alle ginocchia, saranno necessari dei giorni prima del definitivo rientro. I test odierni saranno utili per fare il punto della situazione, capire chi potrà essere arruolabile per i prossimi impegni.