Lazio-Pellegrini, si tratta ancora: Lotito prepara l’offerta

La Lazio continua a lavorare per cercare di arrivare a Luca Pellegrini entro il 31 gennaio: Lotito prepara l’offerta

A soli 5 giorni dalla fine del mercato la Lazio continua a lavorare per cercare di arrivare a Luca Pellegrini. Come riporta Il Tempo, Lotito ha pronta l’offerta da presentare alla Juventus, con l’Entracht, dove il calciatore è attualmente in prestito, che ha già dato il via libera.

Il club biancoceleste ha intenzione di mettere sul piatto un prestito di 18 mesi con diritto di riscatto: i prossimi giorni saranno decisivi.