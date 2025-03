Lazio, Pellegrini: ultima spiaggia per il reintegro

In casa Lazio si sta ragionando sulla situazione legata a Luca Pellegrini, che potrebbe essere reintegrato in rosa nelle prossime settimane

Dopo aver portato a casa la prima delle due sfide di Europa League contro il Viktoria Plzen, ora la Lazio di Baroni vuole ripetersi anche in campionato nella sfida in programma domani contro l’Udinese. In queste ore però, a tenere banco è anche la situazione legata a Luca Pellegrini, che potrebbe essere reintegrato a stretto giro di posta.

Come riportato dal Corriere dello Sport infatti, in Serie A c’è ancora un mese di tempo per presentare la lista dell’ultimo rush di stagione ed è proprio in questa direzione che sta remando Pellegrini. I tanti impegni non consentono una stabilità fisica a Nuno Tavares e le condizioni precarie di Hysaj riducono ai solo Lazzari e Marusic le scelte sulle corsie esterne. Proprio per questo la Lazio ci pensa concretamente e i prossimi giorni saranno decisivi in tal senso.