Lazio, Pedro questa sera raggiunge un traguardo importante in serie A: i dettagli

Lazio, lo spagnolo grazie alla presenza di quest oggi contro il Milan raggiunge un traguardo importante ovvero le 100 presenze in A

Nonostante l’amarezza per la sconfitta contro il Milan, la Lazio può comunque uscire da San Siro festeggiando un traguardo prestigioso. Pedro infatti grazie al suo ingresso in campo al 75′, ha raggiunto le 100 presenze in serie A, ossia 27 con la maglia della Roma e 73 con quella biancoceleste.