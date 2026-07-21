Pedraza si presenta: «Qui per tornare in Nazionale! Non vedo l’ora di iniziare con questo nuovo Club»

Pedraza racconta le prime sensazioni alla Lazio: le parole dello spagnolo sui suoi primi passi in biancoceleste

Arrivano finalmente le prime dichiarazioni da nuovo giocatore della Lazio di Alfonso Pedraza, nonché il primo rinforzo giunto per dare manforte alla squadra di Gattuso. L’esterno spagnolo, intervenuto ai microfoni di COPE, ha raccontato le sensazioni vissute nei primi giorni in biancoceleste, soffermandosi anche sulla nuova esperienza in Italia e sugli obiettivi personali per la prossima stagione.

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Pedraza celebra la Spagna campione del Mondo: le parole

PRIME SENSAZIONI – «Abbiamo giocato una partita con la Primavera della Lazio e, a dire il vero, sono molto felice. È un’avventura nuova, ho cambiato aria. Non vedo l’ora di iniziare. Sono in un nuovo Paese, con nuovi compagni e in un buon club, quindi sono contento».

IL MONDIALE – «Gli italiani qui volevano che vincesse la Spagna. La verità è che la squadra ha disputato un torneo spettacolare, soprattutto in semifinale e in finale. Sono molto felice per tutti quei compagni».

RODRI – «Provo un po’ di sana invidia per Rodri, soprattutto per i momenti bellissimi che ha vissuto al Mondiale».

LA SPAGNA – «La mia ultima presenza in Nazionale? Contro la Norvegia, quando ci siamo qualificati per l’Europeo. Per farmi convocare di nuovo devo fare bene con la Lazio, non c’è altra strada. In quel ruolo, però, c’è già Cucurella, che ha mostrato un livello spettacolare».

Pedraza indica la strada per tornare in Nazionale

L’ultima apparizione di Pedraza con la Spagna risale alla partita contro la Norvegia, incontro che permise alla selezione iberica di ottenere la qualificazione all’Europeo. Per riconquistare spazio, il nuovo acquisto della Lazio sa di dover offrire prestazioni importanti in Serie A e vorrà mettersi in gioco per riappropriarsi dei grandi palcoscenici con la Nazionale campione del mondo e con la maglia biancoceleste cucita addosso.