Caso Romagnoli, colpo di scena Lazio! Salta il viaggio in Qatar e scatta la convocazione

Trattativa bloccata con l’Al-Sadd: la Lazio cambia i piani e convoca Alessio Romagnoli! Le ultimissime

Il calciomercato estivo della Lazio riserva improvvisi e clamorosi colpi di scena che cambiano radicalmente le carte in tavola per la difesa. Quando la cessione sembrava ormai a un passo dalla conclusione definitiva, un imprevisto di natura geopolitica ha bloccato tutto, costringendo il giocatore Alessio Romagnoli a fare marcia indietro. Come rivelato e raccontato dal noto ed esperto giornalista Gianluca Di Marzio, la situazione legata al futuro del difensore centrale ha subito una brusca e totale interruzione, spalancando le porte a un reintegro immediato all’interno della rosa capitolina!

Ultimissime Lazio LIVE: tutti gli aggiornamenti da Romagnoli a Milani

Il blocco economico e la retromarcia dell’Al Saad per Alessio Romagnoli

L’affare che avrebbe dovuto portare Alessio Romagnoli a trasferirsi in Qatar si è improvvisamente arenato a causa di eventi esterni legati alla situazione internazionale. Lo scoppio di tensioni e conflitti ha portato a un drastico cambiamento delle regole locali, provocando il blocco immediato del budget dell’Al-Saad direttamente da parte del ministero competente. Nonostante il club qatariota non abbia alcuna intenzione di rinunciare definitivamente all’acquisto del forte centrale classe 1995, l’operazione è stata congelata in attesa di sviluppi futuri e di eventuali soluzioni alternative da parte della dirigenza qatariota.

Il ritorno in campo di Alessio Romagnoli con la Lazio

In virtù di questo inatteso stallo burocratico e finanziario, la società biancoceleste ha deciso di richiamare all’ordine il proprio tesserato. Alessio Romagnoli è infatti tornato ad allenarsi regolarmente a Formello, riprendendo il suo posto all’interno del gruppo squadra. Il difensore centrale prenderà parte agli allenamenti agli ordini del tecnico Gennaro Gattuso, mettendosi a completa disposizione dello staff in attesa di comprendere quale sarà la sua effettiva destinazione nei prossimi mesi e se l’Al-Saad riuscirà a sbloccare la trattativa!