Lazio, Patric: «Voglio rinnovare e giocare la Champions»

Patric, tornato in Spagna per le vacanze, parla del suo futuro e della stagione appena conclusa.

«Abbiamo finito con un titolo, la Supercoppa. L’obiettivo era quello entrare in Champions League ed è stata una stagione importante». Patric Gabarron, difensore della Lazio, ripercorre le tappe dell’annata appena conclusa. «A livello personale è stato il mio anno migliore, ho trovato maturità nel mio gioco e posizione nella squadra», rivela lo spagnolo ad Esports Cope. Il suo contratto scadrà nel 2022, ma Patric ha le idee chiare: «Sul mio futuro non ho dubbi, stiamo parlando con il club per rinnovare e non credo che ci saranno problemi in merito. Nei prossimi mesi firmerò, voglio giocare in Champions League e continuare a crescere».