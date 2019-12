Lazio, Patric: «Oggi una nuova finale per continuare a stare in alto in classifica»

Lazio, poco meno di un’ora al fischio d’inizio del match tra i biancocelesti e il Cagliari. Le parole di Patric prima del match

Cagliari e Lazio si sfideranno questa sera e chiuderanno la sedicesima giornata del campionato di Serie A. Poco prima della gara Patric è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio.

«Dobbiamo pensare partita per partita. Il Cagliari sta facendo un ottimo campionato. Non è mai stato facile vincere qua, oggi è una nuova finale per continuare a stare lì sopra che è quello che vogliamo. Sarà difficile ma siamo una grande squadra e ce la possiamo fare. Ogni gara è una finale, è sbagliato guardare sotto come sopra, dobbiamo essere concentrati sul nostro percorso e sicuramente andrà benissimo».

Lo spagnolo è intervenuto anche ai microfoni di Sky Sport: «Sempre difficile vincere qua. Il Cagliari ha una buonissima squadra, è un campo non molto grande ma sarà difficile. Dobbiamo giocare bene la palla da dietro e riuscire a portare la palla al meglio per fare gol».