Lazio, Calisti PREOCCUPATO: «C’è malumore all’interno, Tudor in confusione…» Le parole dell’ex giocatore

Cosi l’ex giocatore Ernesto Calisti ai microfoni di Notizie.com sulla situazione attuale della Lazio:

«Sono davvero preoccupato, ci sono tante cose che non vanno per il verso giusto. Il prossimo anno non è iniziato molto bene. C’è molto malumore all’esterno, ma c’è molto malumore anche all’interno. Da quello che ho capito, questi problemi e questo malumore non fanno presagire niente di buono. Andranno via giocatori, giocatori importanti, di qualità, come Luis Alberto, Felipe Anderson e c’è stato questo problema anche con Kamada che forse era l’unico punto fermo di Tudor e non è stato accontentato. uTdor? Noto una grande confusione, anche dal punto di vista tattico, che (almeno da quello che si sente e si percepisce dall’esterno) ha portato anche a grandi malumori. »