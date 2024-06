Lazio, Impallomeni: «Lotito è in difficoltà, su Baroni dico…» Le parole dell’ex giocatore sul momento biancoceleste

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Stefano Impallomeni, ha parlato della situazione in casa Lazio:

«Io non ho detto che Allegri va alla Lazio. Il contatto c’è stato, poi però se arriva Baroni o Conceicao è un altro discorso. Secondo me è un obiettivo di Lotito. Baroni non gradito perché ha giocato nella Roma? Non credo che sia per quello. Mai come ora Lotito è in difficoltà, è il momento più difficile della sua presidenza. Lotito, con tutti i suoi limiti, è in difficoltà dopo 20 anni»