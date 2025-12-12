Lazio, Giordano sicuro: «Keita? La Lazio ha già fatto Insigne. Poi ne possiamo prendere dieci in quel ruolo...»

Lazio, Giordano parla del mercato dei biancocelesti: «Keita? La Lazio ha già fatto Insigne. Poi ne possiamo prendere dieci»

In collegamento con Radio Laziale, l’ex attaccante biancoceleste Bruno Giordano ha commentato le voci di mercato che circolano intorno alla Lazio. L’ex bomber ha analizzato con attenzione le possibili mosse della società, soffermandosi sui nomi più discussi in queste settimane.

Giordano si è espresso in particolare su Keita, Zaccagni e Insigne, valutando il loro peso e la loro eventuale collocazione nel progetto biancoceleste. Non è mancato un confronto tra Raspadori e Castellanos, due profili che rappresentano visioni diverse di attacco e che alimentano il dibattito tra tifosi e addetti ai lavori.

Le sue parole hanno contribuito ad arricchire il quadro delle indiscrezioni di mercato, offrendo spunti interessanti sul futuro della Lazio e sulle scelte che potrebbero caratterizzare la prossima finestra di trattative.

PAROLE – «Keita? La Lazio ha già fatto Insigne. Poi ne possiamo prendere dieci in quel ruolo, ma poi ti ritrovi Zaccagni, Keita e Insigne. Ma che sei il Barcellona? Per me Raspadori è fortissimo ma da prima punta non migliora la squadra. L’anno scorso al posto di Dia sarebbe stato perfetto, lui fa la seconda punta, quello è il suo ruolo. Castellanos a fine stagione quei 12-13 gol te li fa, Raspadori comunque sta su quelle cifre. A questo punto mi tengo Castellanos. Poi se servono i soldi posso pure capirlo, ma non migliori»

