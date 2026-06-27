Lazio, doppio colpo per l’attacco? Fabiani sogna Piccoli e Lucca, Ratkov verso l’addio

Roberto Piccoli e Lorenzo Lucca potrebbero arrivare entrambi alla Lazio! Il nuovo allenatore Gennaro Gattuso aspetta rinforzi in attacco

La Lazio è pronta a intervenire con decisione sul mercato per ridare peso, qualità e soluzioni al proprio reparto offensivo. Dopo l’arrivo di Gennaro Gattuso in panchina, la società biancoceleste è chiamata a costruire una squadra più intensa, più verticale e soprattutto più incisiva negli ultimi metri. L’attacco sarà uno dei reparti maggiormente osservati nelle prossime settimane.

I nomi seguiti con maggiore attenzione sono quelli di Roberto Piccoli e Lorenzo Lucca. Due profili diversi, ma accomunati dalla voglia di rilanciarsi dopo una stagione non semplice, nella quale il rendimento non ha rispettato pienamente le aspettative. La Lazio li considera giocatori potenzialmente adatti al calcio richiesto da Gattuso.

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Piccoli-Lucca Lazio, Fabiani valuta il doppio innesto

La vera novità riguarda la strategia del direttore sportivo Angelo Fabiani. L’idea, a sorpresa, non sarebbe quella di scegliere soltanto uno tra Piccoli e Lucca, ma di provare a portarli entrambi nella Capitale. Un doppio innesto che cambierebbe profondamente il volto dell’attacco biancoceleste, offrendo a Gattuso più alternative per caratteristiche, presenza in area e gestione delle rotazioni.

Roberto Piccoli, oggi alla Fiorentina, garantirebbe fisicità, lavoro spalle alla porta e capacità di attaccare la profondità. Lorenzo Lucca, di proprietà del Napoli, rappresenterebbe invece un centravanti di struttura, forte nel gioco aereo e potenzialmente utile per aumentare la pericolosità della squadra sui cross e sulle palle inattive.

Lazio, il futuro di Ratkov è sempre più incerto

L’eventuale arrivo di due nuovi attaccanti avrebbe inevitabili conseguenze anche sul futuro di Petar Ratkov. L’attaccante non appare centrale nei piani biancocelesti e la sua posizione resta da valutare con attenzione. Su di lui si registra il forte interesse di diversi club di Bundesliga, pronti a monitorare eventuali aperture da parte della Lazio.

Una cessione di Ratkov potrebbe liberare spazio tecnico ed economico per permettere al club di affondare sui nuovi obiettivi. In questo senso, il mercato in uscita diventa un passaggio fondamentale per capire fino a dove potrà spingersi la società.

Gattuso vuole un reparto più competitivo

La Lazio sa di dover cambiare passo in zona offensiva. La scorsa stagione ha evidenziato limiti evidenti in termini di continuità realizzativa e incisività, motivo per cui la dirigenza sta valutando profili in grado di portare nuove energie.

Il doppio scenario Piccoli-Lucca rappresenta una pista ambiziosa, ma anche coerente con la necessità di aumentare il numero di soluzioni offensive. Per Gattuso, avere due centravanti fisici e motivati significherebbe poter costruire un attacco più profondo, più aggressivo e maggiormente adatto alle diverse fasi della stagione.

Il mercato della Lazio entra così in una fase cruciale: Fabiani lavora per rafforzare il reparto, mentre il futuro di Ratkov può diventare la chiave per sbloccare nuove operazioni.