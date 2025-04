Lazio Parma, Vecino: «Sappiamo che sarà una partita dura contro una squadra in salute, ora contano solamente le vittorie»

Lazio Parma, le parole del centrocampista Vecino sulla sfida di domani sera contro il Parma di mister Chivu: le parole dell’ex nerazzurro

Siamo oramai giunti all’attesissima vigilia della sfida di Serie A Lazio Parma, prevista per domani sera alle 20:45 a Roma. In campo, da una parte, ci sarà la voglia di puntare con fermezza alla prossima Champions League, mentre dall’altra si vorrà dimostrare quanto di buono è stato fatto nelle ultime settimane. In vista di questa sfida, ha voluto esprimere le proprie sensazioni il centrocampista biancoceleste Matias Vecino, il quale ha affermato ai microfoni del club che:

«Sappiamo che sarà una partita dura contro una squadra in salute e con tanti risultati utili alle spalle. L’ennesima conferma che da qui alla fine del campionato non esisteranno gare facili sulla carta. Una vigilia insolita? Sono accadute tante cose diverse dal solito, è vero. Arrivati però a questo punto della stagione, contano solamente le vittorie, perché ci sono tante squadre in pochi punti e non possiamo permetterci passi falsi per la nostra classifica».