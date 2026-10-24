Lazio Parma streaming LIVE e diretta tv: dove vederla

Lazio Parma puoi vederla su DAZN: clicca qui per le offerte del momento

Lazio Parma, come e dove vedere la partita valida per l’ottava giornata di campionato della squadra allenata da Gennaro Gattuso. Tutte le informazioni

L’attesa sta per finire e i riflettori del massimo campionato italiano tornano ad accendersi sull’8a giornata che per i biancocelesti sarà allo stadio Olimpico contro la squadra di Alberto Gilardino. La sfida Lazio Parma andrà in scena sabato 24 ottobre, con il fischio d’inizio programmato per le ore 20:45.

Per chi non potrà assistere alla partita dal vivo, seguire la diretta dell’evento sarà estremamente semplice. La partita verrà trasmessa in esclusiva sulla piattaforma streaming DAZN.

Sarà sufficiente sintonizzarsi tramite le moderne Smart TV per vivere le emozioni della gara comodamente da casa, oppure sfruttare di dispositivi mobili. L’applicazione ufficiale consente infatti di guardare lo scontro in mobilità su tablet e smartphone, oltre ad offrire la visione diretta via browser da qualsiasi computer.

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Anche LazioNews24 vi racconterà la sfida tramite diversi contenuti live e video sia nel pre, durante e nel post del match che vedrà la Lazio cercare un’altra vittoria dopo quella ottenuta contro la Juventus di Luciano Spalletti.

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