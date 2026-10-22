Lazio, valore della rosa raddoppiato! La cura Gattuso ha rigenerato alcuni elementi chiave – Lazio News 24

Lazio, il valore della rosa è raddoppiato grazie all’ottimo lavoro sin qui svolto da Gennaro Gattuso che ha rivitalizzato alcuni elementi chiave

L’impatto di Gennaro Gattuso sulla panchina biancoceleste sta producendo risultati straordinari sia sul terreno di gioco sia nelle dinamiche finanziarie del club. Secondo quanto analizzato dal quotidiano Il Messaggero, la quotazione complessiva dell’organico Capitolino è letteralmente raddoppiata nel giro di pochi mesi. Il merito va ascritto interamente all’opera del mister, capace di rigenerare un intero gruppo attraverso percorsi individuali di valorizzazione che hanno trasformato seconde linee e giovani prospetti in autentici pilastri del progetto.

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Muro in porta e freccia sulla fascia: le perle valorizzate da Gattuso nella Lazio

I casi più emblematici di questo salto di qualità riguardano il reparto difensivo. Tra i pali spicca l’esplosione di Christos Mandas: cercato con insistenza dal Bournemouth durante la sessione estiva sulla base di circa quindici milioni di euro, il portiere ellenico ha visto lievitare enormemente il proprio prezzo di cartellino. Parabola identica per Romano Floriani Mussolini: in estate a un passo dal trasferimento all’Empoli per una cifra vicina ai cinque milioni, il giovane esterno si è conquistato la maglia da titolare a suon di prestazioni convincenti, mostrando un potenziale ancora in gran parte inespresso.

Sirene dalla Premier e geometrie in mediana: i pilastri rigenerati da Gattuso nella Lazio

Le intuizioni del tecnico hanno toccato ogni zona del campo. Al centro della difesa si sta mettendo in luce Oliver Provstgaard, le cui prestazioni di alto livello hanno già calamitato gli sguardi degli osservatori dei principali club della Premier League. Contemporaneamente, in mezzo al campo ha preso in mano le chiavi del gioco Reda Belahyane, trasformandosi in un punto di riferimento insostituibile per equilibrio e qualità di palleggio nell’impianto tattico allestito dall’allenatore calabrese.

Continuità sbloccata in attacco: la svolta offensiva

Anche il reparto avanzato beneficia a pieno della nuova gestione tecnica. Calciatori come Gustav Isaksen e Tijjani Noslin, che in passato avevano faticato a trovare continuità sotto porta, sono riusciti a spezzare un tabù significativo trovando il gol per due gare consecutive nel massimo campionato. La dirigenza si gode così un patrimonio tecnico ed economico nettamente rinvigorito, affrontando i prossimi appuntamenti di stagione e le future sessioni di calciomercato da una posizione di forza assoluta.