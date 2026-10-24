Marusic, Rovella e Gudmundsson saltano il Parma! I tempi di recupero stimati

Gennaro Gattuso deve ancora fare i conti con diverse assenze in vista della sfida dell’Olimpico contro il Parma: Adam Marusic e Nicolò Rovella puntano al Sassuolo

La Lazio si prepara a scendere in campo questa sera, sabato 24 ottobre, alle ore 20:45, per affrontare il Parma di Alberto Gilardino nella sfida valida per l’ottava giornata del campionato di Serie A 2026-2027. La formazione allenata da Gennaro Gattuso vuole proseguire il proprio ottimo percorso, ma dovrà ancora fare i conti con alcune assenze importanti.

L’infermeria di Formello, infatti, non si è ancora completamente svuotata. Il tecnico biancoceleste deve gestire le condizioni di diversi giocatori, con particolare attenzione ai percorsi di recupero di Adam Marusic, Nicolò Rovella e Albert Gudmundsson. Per tutti e tre sono emerse indicazioni sui possibili tempi di rientro.

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Marusic e Rovella saltano il Parma: nel mirino c’è il Sassuolo

Le prime novità riguardano Adam Marusic e Nicolò Rovella, entrambi indisponibili per l’appuntamento di questa sera allo stadio Olimpico. I due calciatori stanno proseguendo i rispettivi programmi di recupero con l’obiettivo di tornare a disposizione di Gattuso nel più breve tempo possibile.

Per entrambi, l’obiettivo è rappresentato dalla sfida della nona giornata contro il Sassuolo. Lo staff medico biancoceleste continuerà a monitorare le loro condizioni prima di dare il via libera definitivo al rientro in campo.

Gudmundsson ancora ai box: Gattuso indica i tempi di recupero

Situazione differente per Albert Gudmundsson, alle prese con il recupero dalla lussazione alla spalla rimediata nelle scorse settimane. L’attaccante islandese avrà bisogno di ulteriore tempo prima di poter tornare ad allenarsi regolarmente con il resto dei compagni. Secondo le indicazioni attuali, infatti, dovrà osservare ancora una decina di giorni di stop.

A fare il punto sulle sue condizioni è stato lo stesso Gennaro Gattuso, intervenuto ieri in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Parma. Il tecnico ha indicato come possibile obiettivo per il recupero dell’ex giocatore di Genoa e Fiorentina la sfida dell’undicesima giornata contro il Napoli. Si tratta comunque di una previsione che dovrà essere confermata dall’evoluzione delle condizioni fisiche del calciatore.

Infortunati Lazio, Gattuso aspetta i rinforzi dall’infermeria

L’obiettivo dello staff biancoceleste è quello di recuperare gradualmente tutti gli elementi attualmente indisponibili, senza accelerare eccessivamente i tempi. Per Gattuso, poter tornare a contare su Marusic e Rovella già contro il Sassuolo rappresenterebbe una notizia importante, soprattutto per aumentare le possibilità di scelta tra difesa e centrocampo.

Discorso leggermente diverso per Gudmundsson, il cui rientro richiederà maggiore cautela. L’islandese potrebbe tornare nell’elenco dei convocati per la gara contro il Napoli, ma la sua presenza dipenderà dalle risposte del percorso riabilitativo.

Nel frattempo, la Lazio dovrà concentrarsi sull’impegno contro il Parma, cercando di ottenere un altro risultato positivo nonostante le assenze.