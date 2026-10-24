Gattuso prepara una sorpresa a centrocampo! Taylor verso la panchina, Dele-Bashiru è pronto

Gennaro Gattuso valuta un cambio importante nella formazione titolare per la sfida dell’ottava giornata di Serie A 26-27: Kenneth Taylor non è ancora al meglio

La Lazio si prepara a tornare in campo questa sera, sabato 24 ottobre, alle ore 20:45, per affrontare il Parma allo stadio Olimpico. La squadra allenata da Gennaro Gattuso vuole dare continuità all’importante vittoria conquistata contro la Juventus, ma il tecnico biancoceleste deve ancora sciogliere alcuni dubbi relativi alla formazione titolare. Le maggiori attenzioni sono rivolte al centrocampo, dove potrebbe arrivare una novità significativa.

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Taylor non è al meglio: Gattuso valuta la panchina

Uno dei principali interrogativi riguarda le condizioni fisiche di Kenneth Taylor. Il centrocampista olandese, arrivato nella Capitale dopo l’esperienza con l’Ajax, non ha ancora completamente smaltito la forte contusione alla coscia rimediata durante la trasferta contro la Juventus.

Nonostante abbia ripreso ad allenarsi, il classe 2001 non sarebbe ancora nelle condizioni ideali per affrontare una partita dall’inizio. Per questo motivo Gattuso starebbe valutando la possibilità di lasciarlo inizialmente in panchina, evitando di sottoporlo a uno sforzo eccessivo.

Dele-Bashiru scalpita: il gol alla Juventus può cambiare le gerarchie

Il principale candidato a sostituire Taylor è Fisayo Dele-Bashiru, centrocampista nigeriano che arriva all’appuntamento dell’Olimpico con grande entusiasmo. Il classe 2001 è stato infatti uno dei protagonisti della splendida vittoria della Lazio all’Allianz Stadium, impreziosendo la propria prestazione con una rete contro i bianconeri.

Un gol importante, che potrebbe aver aumentato ulteriormente la fiducia di Gattuso nei suoi confronti. La possibilità di partire titolare contro il Parma rappresenterebbe un’occasione preziosa per confermare quanto di buono mostrato nella precedente giornata di campionato.

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Lazio-Parma, Gattuso cerca continuità: la scelta a centrocampo può essere decisiva

La sfida contro il Parma di Alberto Gilardino rappresenta un altro appuntamento importante per la formazione capitolina, chiamata a confermare l’ottimo rendimento mostrato in questo avvio di stagione.

Gattuso vuole mantenere alta la concentrazione dei suoi giocatori, evitando che l’entusiasmo per il successo ottenuto a Torino possa trasformarsi in un pericoloso calo di attenzione. In quest’ottica, l’eventuale impiego di Dele-Bashiru dal primo minuto consentirebbe all’allenatore di puntare su un centrocampista in fiducia, preservando contemporaneamente Taylor.

La decisione definitiva arriverà soltanto nelle ore che precederanno il calcio d’inizio. Al momento, però, Dele-Bashiru sembra in vantaggio sull’olandese per una maglia da titolare. Dopo aver lasciato il segno contro la Juventus, il nigeriano potrebbe avere una nuova occasione per diventare protagonista davanti ai tifosi biancocelesti.