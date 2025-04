Lazio Parma, i precedenti della sfida dell’Olimpico in vista di lunedì

Condividi via email

Lazio Parma, alla vigilia della gara dell’Olimpico ripercorriamo tutti i precedenti tra le due squadre in vista di lunedì sera

Archiviata la vittoria fondamentale contro il Genoa, la Lazio lunedì è già in campo per la sfida casalinga contro il Parma, con l’obiettivo di confermarsi e non mollare la zona Champions.

Ma quali sono i precedenti tra le due formazioni? Ad intervenire è transfermarket spiegando a riguardo che il bilancio attuale tra le due compagini è il seguente: 30 vittorie Lazio, 14 Parma e 21 sono i pareggi