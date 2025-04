Lazio Parma, ora è anche ufficiale: decisa data e ora del recupero del match dell’Olimpico

Lazio Parma, alla luce dello stravolgimento avvenuto per i funerali di papa Francesco ecco quando si dovrebbe svolgere il match

La priorità per la Lazio è quella di battere il Genoa non solo per dimenticare l’amarezza col Bodo, ma anche per prendere i tre punti fondamentali per la corsa Champions, ma anche il match con il Parma è dietro l’angolo.

La sfida con gli emiliani ha suscitato scalpore e disguidi, a causa della morte di Papa Francesco e i conseguenti funerali per il santo padre, ma la data e l’orario della sfida dell’Olimpico è certa. L’incontro con i ducali avverrà lunedì 28 alle ore 20.45 insieme a Verona-Cagliari che però era già stabilità per tale giorno