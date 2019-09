Lazio Parma, Luis Alberto: «Loro ordinati, ma dobbiamo raddoppiare»

La Lazio chiude in vantaggio per 1-0 la prima frazione contro il Parma. In gol Immobile servito da Luis Alberto

Luis Alberto per Immobile e la Lazio passa dopo 8 minuti. Lo spagnolo ai microfoni di Sky Sport ha analizzato il primo tempo dello stadio Olimpico: «Stiamo gestendo di più rispetto al solito? No, Il Parma è stretto ed ordinato. E’ difficile trovare spazio negli ultimi 30 metri. Sicuramente nel secondo tempo si apriranno e potremmo giocare più in verticale, cercando di segnare il raddoppio».