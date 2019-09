Lazio-Parma, i convocati di mister Inzaghi

La lista dei 24 convocati per la gara dell’Olimpico

Simone Inzaghi ha diramato la lista dei convocati in vista del match in programma questa sera alle 20.45 tra Lazio e Parma. Si rivedono Radu, Immobile e Luis Alberto che il tecnico piacentino aveva deciso di lasciare a Formello non facendoli partire per la trasferta di Europa League contro il Cluj. Di seguito la lista completa.

Portieri: Guerrieri, Proto, Strakosha

Difensori: Acerbi, Bastos, Lazzari, Luiz Felipe, Marusic, Patric, Radu, Vavro

Centrocampisti: Berisha, Cataldi, Jony, Leiva, Luis Alberto, Lulic, Milinkovic, Parolo

Attaccanti: Adekanye, Caicedo, Correa, Immobile