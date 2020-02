Lazio Parma, Gagliolo: «Cercheremo di metterli in difficoltà»

Alle ore 18:00 si vedranno affrontare due squadre che stanno lottando per obiettivi importanti. Gagliolo ha presentato Parma-Lazio

La Lazio è pronta ad affrontare il Parma in trasferta e cercare di sfruttare il passo falso della Juventus di ieri sera, nonostante qualche assenza.

In occasione della gara, il difensore crociato Gagliolo si è espresso nel pre partita ed ha presentato la partita in programma alle ore 18:00: «Stiamo facendo un ottimo campionato, ma siamo concentrati sulla partita con Lazio, che è una delle squadre più forti della Serie A e che punta allo scudetto. Cercheremo in tutti i modi di fare risultato anche oggi. Pensiamo una partita alla volta, oggi sarà importante metterli in difficoltà, nonostante loro abbiano tutto, fisicità e tecnica».