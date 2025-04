Lazio Parma, anche domani sera l’Olimpico si tingerà di biancoceleste: il dato aggiornato sui tagliandi venduti

Lazio Parma, alla vigilia della sfida contro la formazione di Chivu ecco il dato relativo ai tagliandi venduti: la situazione

Finalmente ci siamo l’attesa è finita, domani sera torna in campo la Lazio per la sfida contro il Parma fondamentale per non perdere terreno Champions e confermarsi, dopo la bella vittoria di Genoa.

Secondo quanto viene riportato dal Corriere dello Sport, anche contro i ducali il tifo biancoceleste risponderà presente e sosterrà la squadra alla conquista dei punti fondamentali. Il quotidiano spiega che al momento i tagliandi venduti per la sfida contro la squadra emiliana sono esattamente 33mila considerando anche i 29.036 abbonati