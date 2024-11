Lazio, PACK per Napoli, Atalanta e Como in vendita: quando scade la promozione

Lazio, mini abbonamento per la gare con Napoli, Atalanta e Como in vendita fino al 3 dicembre. Prezzi a partire da 80 euro

Fino alle ore 23:59 di martedì 3 dicembre è in vendita il PACK 3 PARTITE, il mini abbonamento che comprende le gare casalinghe della Lazio con Napoli, Atalanta e Como. La prima in Coppa Italia e le restanti in Serie A. Due big match compresi in questo pacchetto ad hoc per i tifosi.

Questi i prezzi: