Lazio, Ottavi in serbo con il Sergente

Milinkovic-Savic sarà l’arma in più della Lazio di Inzaghi per centrare gli ottavi di Champions

Un pass che manca da 20 anni e che, grazie alla sua stella, Inzaghi vuole strappare. La Lazio contro il Brugge si gioca l’accesso alla fase finale della Uefa Champions League.

Come sottolinea l’edizione odierna de Il Messaggero, in dubbio ci saranno ancora Correa, assenti contro lo Spezia, ma il tecnico piacentino farà pieno affidamento su Milinkovic-Savic, apparso in grande spolvero contro la formazione ligure con un gol e un assist.