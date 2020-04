Lazio, Orsini: «Jony può crescere ma Lulic è tanta roba»

Il giornalista del TGR Lazio ha espresso il suo parere su Inzaghi e su Jony che si è inserito nei meccanismi della rosa

La Lazio, nel clou della stagione si è trovata senza il capitano Lulic per un problema prolungato alla caviglia. Al suo posto ha giocato Jony, inserendosi abilmente nei meccanismi della rosa.

Ai microfoni di Lazio Style Radio il giornalista sportivo del TGR Lazio Stefano Orsini ha espresso la sua sullo spagnolo e sul mister biancoceleste: «Inzaghi sta gestendo il gruppo anche a distanza, dimostrando così le sue qualità, soprattutto umane, anche in questa quarantena. Jony si è inserito in un meccanismo perfetto, è cresciuto dal punto di vista mentale. Con lui da una parte e Lazzari dall’altra, però, la Lazio fa più fatica in fase di non possesso. Lo spagnolo è un esterno offensivo, vorrei che diventasse un calciatore in grado di far saltare il banco delle difese avversarie a gara in corso. Lulic è più fisico: vedremo come starà dopo l’operazione, perché è tanta roba. Non è un caso che chiunque si sia seduto sulla panchina della Lazio l’abbia sempre schierato titolare».