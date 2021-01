Nando Orsi è intervenuto ai microfoni di Radio Radio dove ha parlato di Lazio: le sue parole

«Venerdì sera ha vinto la squadra più forte che ha giocato meglio. Quest’anno la Lazio non è stata sottovalutata ma ha fatto solo due grandi partite: con il Dortmund e con la Roma. È possibile che sia la partita della svolta. Dall’inizio dell’anno Fonseca era in discussione, non dopo il derby. Secondo me la proprietà non era convinta all’inizio». Così Nando Orsi, intervenuto ai microfoni di Radio Radio.