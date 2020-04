Lazio, Onazi amarcord ripensa al 26 maggio FOTO

L’ex centrocampista della Lazio è tornato a ricordare su Instagram la finale di Coppa Italia vinta contro la Roma nel 2013

In questi giorni di clausura forzata, tutti siamo portati a ricordare i momenti belli in cui eravamo felici. Su tutti, il 26 maggio del 2013 è stato il giorno più bello vissuto da quasi tutti i tifosi della Lazio.

Oggi Eddy Onazi, ex centrocampista biancoceleste, ha ricordato su Instagram quel glorioso momento pubblicando le foto dei festeggiamenti. Momenti indimenticabili sia per i laziali che per il giocatore nigeriano che, nonostante siano passati anni, non scorderà mai.