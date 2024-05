Lazio, l’omaggio di Briga ad Eriksson: «Grazie per sempre Mister». Il post social pubblicato dal cantante

Prima di intonare ‘My Way’ e di far cantare tutto l’Olimpico, Mattia Briga ha voluto rendere omaggio e dedicare la canzone a Sven Goran Eriksson, ringraziandolo per tutto ciò che aveva dato alla Lazio. Questa mattina il cantante ha voluto ribadire il pensiero sui social scrivendo un post per l’ex tecnico: “Per restituirti solo una piccola parte di quello che hai dato a noi. Grazie Mr. Sven. Grazie per sempre“.