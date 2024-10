Lazio, l’Olimpico è un fortino inespugnabile: il dato clamoroso sulle partite casalinghe

Lazio, il dato sulle partite casalinghe dei biancocelesti è impressionante. Questa cosa non succedeva da novembre 2021

Con la vittoria di ieri per 3-0 contro il Genoa, la Lazio ha consolidato la propria egemonia tra le mura amiche dello Stadio Olimpico di Roma. Infatti, come riportato da Il Corriere dello Sport, i biancocelesti sono imbattuti in casa in Serie A da dieci partite consecutive.

Non accadeva da novembre 2021. In quell’occasione la striscia positiva era stata interrotta dalla doppietta di Bonucci su rigore, il quale aveva regalato la vittoria alla Juve.