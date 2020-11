Lazio, l’Olimpico non è più un fortino: i numeri

Lo Stadio Olimpico non è più un fortino inespugnabile. Nelle ultime cinque gare, la Lazio ha collezionato solo cinque punti

Le mura amiche dell’Olimpico non sono più un vantaggio per la Lazio. Forse la squadra risente più di altre dell’assenza del pubblico, lo stesso che l’ha accompagnata nelle incredibili rimonte e l’ha sostenuta nelle gare più delicate. O forse è solo una triste coincidenza. Comunque i numeri indicano che l’impianto romano non è più un fortino inespugnabile, anzi, tutt’altro.

Come riporta Il Messaggero, infatti, la Lazio – sul campo casalingo – ha conquistato solo 5 punti in 5 gare. Numeri che indicano solo una cosa: serve un’inversione di tendenza.