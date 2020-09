Lazio, oggi la consegna della lista provvisoria per la Serie A: ecco chi rischia l’esclusione

Oggi la consegna della lista provvisoria alla Lega Serie A. Ecco chi rischia l’espulsione secondo Il Messaggero.

E’ qui la lista, ma può ancora essere modificata. Sino al 6 ottobre a mezzanotte c’è spazio per ogni sorpresa. Oggi ne verrà consegnata alla Lega solo una provvisoria da parte della Lazio. Quella utile per affrontare la prima, anzi la seconda. Si inizia il 26 settembre a Cagliari in trasferta, Inzaghi e Tare hanno stilato insieme l’elenco per la Sardegna, ma rischia di cambiare ancora. Certi i quattro giocatori del vivaio (Strakosha, Adamonis, Cataldi e Armini) e i quattro italiani (Acerbi, Immobile, Parolo e Lazzari) della rosa. E sui 17 over 22 la situazione più precaria: Reina, Luiz Felipe, Radu, Vavro, Patric, Lukaku, Marusic, Leiva, Luis Alberto, Milinkovic, Escalante, Muriqi, Correa, Caicedo (alla fine dovrebbe restare), il nuovo acquisto Fares e in teoria Jony e Bastos. Quest’ultimi due sono infatti in uscita e potrebbero fare le fortune di Akpa Apro e Djavan Anderson al momento fuori dalla lista. Così si legge nell’edizione odierna de Il Messaggero.