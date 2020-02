Lazio, Oddi: «Marusic mi ha ricordato Chinaglia. Può essere il vice Lulic»

Oddi elogia Marusic. Il terzino della Lazio che, contro il Genoa, si è reso protagonista di un gran gol

Un gol di fisico, di rabbia, di potenza. Marusic ha portato in vantaggio la Lazio così, strappando applausi. Ai microfoni di Radiosei, l’ex giocatore biancoceleste Giancarlo Oddi, ha detto la sua sul montenegrino:

«Il gol di Marusic è stato bellissimo, mi ha ricordato un gol simile di Giorgio Chinaglia negli anni ’70. E’ stata una giocata clamorosa, soprattutto nella conclusione finale. Comincio a pensare, visto il suo stato di forma, che possa essere lui il vice di Lulic sulla sinistra. Ha forza fisica, può far bene e non far rimpiangere capitan Lulic».