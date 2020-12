Lazio, Oddi: «Critiche ingenerose nei confronti di Inzaghi»

Giancarlo Oddi è intervenuto ai microfoni di Radiosei: le parole dell’ex Lazio

«Critiche ingenerose a Inzaghi o ci stanno? Inzaghi è stato è più adorato che messo alla gogna. Col Milan non è è piaciuto neanche a me, da quando siede sulla panchina ha lavorato molto bene, merita degli elogi: anche sbagliando dieci gare il suo bilancio resta positivo. Dove migliorare? Penso che ha voluto giocare a tre anche quando non aveva tre difensori di ruoli. Quando prese la Lazio ricordo benissimo che si metteva a specchio all’avversario, era più estroso, ora punta solo sul 3-5-2. Ormai gli avversari ti conoscono, in rosa hai i giocatori per giocare anche con la linea difensiva a quattro: penso a Patric terzino destro, Radu a sinistra, centrali Acerbi e Ramos. Leiva, Milinkovic e Luis Alberto in mediana; in attacco Immobile con Lazzari e Correa larghi».