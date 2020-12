Lazio, Oddi: «Contro il Dortmund mi aspettavo di più da Milinkovic»

Giancarlo Oddi è intervenuto ai microfoni di Radiosei: le parole dell’ex Lazio

Giancarlo Oddi ha analizzato il pareggio per 1-1 tra Lazio e Borussia Dortmund ai microfoni di Radiosei:

«La partita che mi aspettavo è venuta fuori nel secondo tempo. Abbiamo incontrato una bella squadra, nonostante alcune assenze. Partita buona e tirata, se qualcuno dei nostri fosse stato più in forma avremmo fatto qualcosa di più. Luis Alberto e Milinkovic hanno giocato la loro partita ma avrebbero potuto dare qualcosa di più. A parer mio il risultato è stato giusto. Martedì sarà una sfida da dentro o fuori. Dopo il buon cammino fatto finora, sarebbe clamoroso uscire per una sconfitta con il Club Brugge. Se dovessi dire qualcosa in qualità d’allenatore, fare capire ai miei uomini che delusione sarebbe uscire a questo punto. La Lazio deve giocare come sa e i belgi non faranno paura».